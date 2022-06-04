Нидерланды впервые в XXI веке обыграли Бельгию

Сборная Нидерландов выиграла у Бельгии (4:1) в матче группового турнира Лиги наций. Встреча прошла на стадионе короля Бодуэна в Брюсселе.

Последний раз голландцы переигрывали бельгийцев в 1997 году. Тогда в отборочном турнире чемпионата мира была победа со счетом 3:1. После этого было 8 матчей, в которых Нидерланды дважды проиграли, а также 6 раз была ничья.

Следующим соперником Нидерландов будет Уэльс, а Бельгия встретится с Польшей. Игры пройдут 8 июня.