«Невозможно побеждать по щелчку пальцев только потому, что мы стали чемпионами мира». Дешам — после победы над Хорватией
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после матча Лиги наций против Хорватии (2:1) признался, что доволен победой. Также он добавил, что статус чемпионов мира не дает преимущества.
— Октябрьское окно получилось очень хорошим для нас. И хорошо, что оно завершилось победой, — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама. — Невозможно побеждать по щелчку пальцев только потому, что мы стали чемпионами мира. На игру соперников тоже нужно смотреть.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030063--croatia-vs-france/
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