Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после матча Лиги наций против Хорватии (2:1) признался, что доволен победой. Также он добавил, что статус чемпионов мира не дает преимущества.

— Октябрьское окно получилось очень хорошим для нас. И хорошо, что оно завершилось победой, — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама. — Невозможно побеждать по щелчку пальцев только потому, что мы стали чемпионами мира. На игру соперников тоже нужно смотреть.