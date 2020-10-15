Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

«Невозможно побеждать по щелчку пальцев только потому, что мы стали чемпионами мира». Дешам — после победы над Хорватией

01:48
Теги:

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после матча Лиги наций против Хорватии (2:1) признался, что доволен победой. Также он добавил, что статус чемпионов мира не дает преимущества.

— Октябрьское окно получилось очень хорошим для нас. И хорошо, что оно завершилось победой, — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама. — Невозможно побеждать по щелчку пальцев только потому, что мы стали чемпионами мира. На игру соперников тоже нужно смотреть.

Хорватия — Франция

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030063--croatia-vs-france/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир