18-летний Ньонто стал самым молодым автором гола в истории сборной Италии. Рекорд держался с 1958 года

Нападающий «Цюриха» Вилли Ньонто стал самым молодым автором гола в истории сборной Италии.

Форвард отличился в матче группового турнира Лиги наций против сборной Германии (2:5).

Ньонто забил гол в 18 лет и 7 месяцев. Предыдущий рекорд принадлежал Бруно Николе, который отличился дублем в возрасте 18 лет и 8 месяцев в товарищеском матче против Франции (2:2) в 1958 году.

Ньонто провел за сборную Италии 4 матча.