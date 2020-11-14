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Мойзе Кин покинул сборную Италии и не сыграет в Лиге наций

05:12
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Нападающий Мойзе Кин покинул расположение сборной Италии. 20-летний итальянец из-за проблем с мышцами вернулся в «ПСЖ», чтобы продолжить реабилитацию.

Таким образом, Кин не примет участие в матчах Лиги наций с Польшей (15 ноября) и Боснией и Герцеговиной (18 ноября).

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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