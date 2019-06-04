Моуринью считает Португалию фаворитом Лиги наций

Бывший тренер "Челси", "Реала", "Манчестер Юнайтед" и "Интера" Жозе Моуринью считает, что фаворитом финального турнира Лиги наций является сборная Португалии.

— Голландия строит новую талантливую команду, а Швейцария на протяжении последних десяти лет обладает коллективом, который стабильно квалифицируется на первенства мира и Европы. У Англии подросло отличное поколение футболистов. Ее состав не сильно изменился с мундиаля в России, - цитирует Моуринью RT. - Кто является фаворитом? Португалия — действующий чемпион Европы, плюс ко всему она проведет оба матча на своtм поле. Если бы я хотел отдать кому-то предпочтение, то сделал бы ставку на подопечных Фернанду Сантуша. Но национальная команда Голландии имеет в своем составе ван Дейка и де Лигта, вокруг которых можно выстроить коллектив.

В полуфиналах Лиги наций состоятся матчи Португалия - Швейцария (5 июня) и Голландия - Англия (6 июня). 9 июня состоятся матч за третье место и финал.

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