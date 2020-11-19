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Мостовой о Гильерме: «Зачем дали паспорт бразильцу? У нас своих вратарей нет?»

01:07
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой возмутился игрой Гильерме в матче Лиги наций против Сербии (0:5). Голкипер пропустил четыре мяча в первом тайме и был в перерыве заменен на Сослана Джанаева.

— Про Гильерме и его вызов в сборную я говорил еще шесть лет назад, — цитирует sport24 Мостового. — Не понимаю, зачем давать паспорт вратарю бразильцу. У нас что своих вратарей нет в 150-миллионной стране? Это было еще при Слуцком, когда он был у руля и в сборной, и в ЦСКА. Еще одного «великого» сделали тогда. Чем Джанаев, Шунин, Сафонов хуже Гильерме? Я не понимаю.

Сербия — Россия

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2020-11-19-mostovoy-o-gilyerme-u-nas-chto-svoikh-vratarey-net-v-150-millionnoy-strane-zachem-dali-pasport-braziltsu

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