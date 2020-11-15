Морено: «В матче с Германией все будет в наших руках»
Нападающий сборной Испании Херард Морено прокомментировал ничью со Швейцарией (1:1) в матче 5-го тура Лиги наций. 28-летний форвард за минуту до конца сравнял счет во встрече.
«В матче с Германией все будет в наших руках. На выезде с немцами мы сыграли очень хорошо (1:1 — Прим. «СЭ»). Я полностью уверен в этой команде, и знаю, что мы справимся с задачей», — цитирует Морено официальный сайт УЕФА.
После пяти туров в группе 4 дивизиона А Германия лидирует с девятью очками, у Испании — восемь баллов, у Украины — 6, а у Швейцарии — 3.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030087--switzerland-vs-spain/