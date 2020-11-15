Морено: «В матче с Германией все будет в наших руках»

Нападающий сборной Испании Херард Морено прокомментировал ничью со Швейцарией (1:1) в матче 5-го тура Лиги наций. 28-летний форвард за минуту до конца сравнял счет во встрече.

«В матче с Германией все будет в наших руках. На выезде с немцами мы сыграли очень хорошо (1:1 — Прим. «СЭ»). Я полностью уверен в этой команде, и знаю, что мы справимся с задачей», — цитирует Морено официальный сайт УЕФА.

После пяти туров в группе 4 дивизиона А Германия лидирует с девятью очками, у Испании — восемь баллов, у Украины — 6, а у Швейцарии — 3.