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Морено: «В матче с Германией все будет в наших руках»

09:46
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Нападающий сборной Испании Херард Морено прокомментировал ничью со Швейцарией (1:1) в матче 5-го тура Лиги наций. 28-летний форвард за минуту до конца сравнял счет во встрече.

«В матче с Германией все будет в наших руках. На выезде с немцами мы сыграли очень хорошо (1:1 — Прим. «СЭ»). Я полностью уверен в этой команде, и знаю, что мы справимся с задачей», — цитирует Морено официальный сайт УЕФА.

После пяти туров в группе 4 дивизиона А Германия лидирует с девятью очками, у Испании — восемь баллов, у Украины — 6, а у Швейцарии — 3.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030087--switzerland-vs-spain/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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