Защитник сборной Испании Серхио Рамос после победы над Украиной в матче Лиги наций (4:0) признался, что забитые голы — не главное. 34-летний игрок оформил дубль.

— Мне нравится забивать за национальную команду, но главное это то, как мы сыграли и заработали три очка, — цитирует пресс-служба УЕФА Рамоса. Сегодня у нас очень хорошо получался высокий прессинг. Очень важно, что мы не пропустили. Постепенно, шаг за шагом тренер построил очень солидную команду.

Любой молодой игрок, завоевавший игрой за клуб право выступить за сборную, должен взять на себя полную ответственность. Эти игроки вызваны в сборную не потому, что они просто перспективные парни.