Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 15:57

Главный тренер сборной Уэльса не станет рисковать основными игроками в матче против Польши

Читать «СЭ» в

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пэйдж рассказал, что не будет рисковать основными игроками в первом матче группового этапа Лиги наций против Польши.

«Мы рискуем, но можем получить за это награду. Наша главная игра пройдет в воскресенье (стыковой матч чемпионата мира-2022 с победителем пары Шотландия — Украина — Прим. «СЭ»), и в этом нет никакого неуважение к сборной Польши. Мы проявляем к команде огромное уважение, но это было бы безумием подвергать опасности наших лучших игроков. Я не отвечаю прямо, но вы понимаете, к чему я веду», — цитирует Пэйджа официальный сайт УЕФА.

5 июня сборная Уэльса проведет стыковой матч чемпионата мира-2022 против победителя пары Шотландия — Украина. Игра пройдет в Кардиффе. Победитель стыковых матчей сыграет в групповом этапе против Англии, США и Ирана.

Первый матч группового этапа Лиги наций между Польшей и Уэльсом пройдет 1 июня. Начало матча — 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.uefa.com/uefanationsleague/news/0275-1538bcab2fa3-45c3c4ea4e50-1000--poland-vs-wales-nations-league-preview-where-to-watch-kick-off-/
Лига наций УЕФА
Сборная Польши по футболу
Сборная Уэльса по футболу
0
Читайте также
Вегетарианская диета: влияние на организм
34,5 млн евро за балласт. Сколько может заработать «Спартак» на Тиле, Крале, Ларсоне и других игроках в аренде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Михневич подтвердил, что Левандовски сыграет в стартовом составе в матче Польша — Уэльс
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости