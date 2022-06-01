Главный тренер сборной Уэльса не станет рисковать основными игроками в матче против Польши

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пэйдж рассказал, что не будет рисковать основными игроками в первом матче группового этапа Лиги наций против Польши.

«Мы рискуем, но можем получить за это награду. Наша главная игра пройдет в воскресенье (стыковой матч чемпионата мира-2022 с победителем пары Шотландия — Украина — Прим. «СЭ»), и в этом нет никакого неуважение к сборной Польши. Мы проявляем к команде огромное уважение, но это было бы безумием подвергать опасности наших лучших игроков. Я не отвечаю прямо, но вы понимаете, к чему я веду», — цитирует Пэйджа официальный сайт УЕФА.

5 июня сборная Уэльса проведет стыковой матч чемпионата мира-2022 против победителя пары Шотландия — Украина. Игра пройдет в Кардиффе. Победитель стыковых матчей сыграет в групповом этапе против Англии, США и Ирана.

Первый матч группового этапа Лиги наций между Польшей и Уэльсом пройдет 1 июня. Начало матча — 19.00 по московскому времени.