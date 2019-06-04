Мемфис Депай: "Сборной Голландии пора начать выигрывать трофеи"

Полузащитник сборной Голландии Мемфис Депай перед полуфинальным матчем Лиги наций с Англией​ выразил мнение, что его национальная команда созрела для трофеев, сообщает официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет 6 июня.

– Во-первых, на кону стоит трофей. Это очень важный момент для нас. Наша команда представляет собой сплав молодости и опыта, у нас шикарный коллектив. Нам пора начать выигрывать трофеи, приобрести менталитет победителей. Именно это качество есть у всех успешных команд. Осталось два матча, и мы очень близки к своей цели, – приводит слова Депая пресс-служба УЕФА.

5 июня в полуфинале Лиги наций сборная Португалии сыграет с командой Швейцарии. 9 июня пройдут финал и матч за третье место.

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