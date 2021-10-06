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Манчини признал, что у сборной Италии есть проблемы в атаке

Манчини признал, что у сборной Италии есть проблемы в атаке
05:37
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини перед полуфиналом Лиги наций против Испании отметил, что у команды есть проблемы с нападением.

«У нас есть определенные проблемы в атаке, потому что сейчас из-за травм мы лишились нападающих, которые были у нас на Евро (Иммобиле и Белотти). У нас есть два молодых форварда в лице Распадори и Кена. Постараемся использовать их как можно лучше», — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини.

Матч Италия — Испания пройдет 6 октября в Турине и начнется в 21.45 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030758--italy-vs-spain/

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Евгений Козинов все материалы автора

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