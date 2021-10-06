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Манчини хочет продлить беспроигрышную серию сборной Италии из 37 матчей

Манчини хочет продлить беспроигрышную серию сборной Италии из 37 матчей
06:32
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини перед полуфиналом Лиги наций против Испании отметил, что рассчитывает продлить беспроигрышную серию. Итальянцы не проигрывают уже 37 матчей кряду.

«Хотим продлить нашу серию, чтобы выйти в финал. Наша цель — сделать так, чтобы эта серия продолжалась как можно дольше, но мы полностью осознаем, что нам нужно много работать, матч за матчем, чтобы продолжать в том же духе», — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини.

Матч Италия — Испания пройдет 6 октября в Турине и начнется в 21.45 по московскому времени.

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Евгений Козинов все материалы автора

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