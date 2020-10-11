Ллорис вышел на третье место по матчам за сборную Франции

Вратарь и капитан сборной Франции Юго Ллорис вышел в стартовом составе на матч Лиги наций против Португалии. Для 33-летнего голкипера игра стала 117-й за национальную команду. По этому показателю он обогнал Марселя Десайи и вышел на третье место.

Больше Ллориса за сборную Франции сыграли только Тьерри Анри (123) и Лилиан Тюрам (142).

Помимо них, не меньше 100 игр за «трехцветных» провели Зинедин Зидан (108), Патрик Виейра (107), Дидье Дешам (103), а также Оливье Жиру, для которого сегодняшняя игра стала 101-й.