Ллорис вышел на третье место по матчам за сборную Франции
Вратарь и капитан сборной Франции Юго Ллорис вышел в стартовом составе на матч Лиги наций против Португалии. Для 33-летнего голкипера игра стала 117-й за национальную команду. По этому показателю он обогнал Марселя Десайи и вышел на третье место.
Больше Ллориса за сборную Франции сыграли только Тьерри Анри (123) и Лилиан Тюрам (142).
Помимо них, не меньше 100 игр за «трехцветных» провели Зинедин Зидан (108), Патрик Виейра (107), Дидье Дешам (103), а также Оливье Жиру, для которого сегодняшняя игра стала 101-й.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.