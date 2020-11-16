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Левандовски может пропустить матч с Голландией из-за травмы

22:47
Роберт Левандовски. Фото РАР.
Роберт Левандовски. Фото РАР.
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Форвард сборной Польши Роберт Левандовски может пропустить матч Лиги наций со сборной Голландии, сообщает WP SportoweFakty.

По имеющейся информации, футболист получил мышечное повреждение в предыдущем матче против Италии (0:2). Несмотря на это, он провел матч в полном объеме. Теперь врачам команды предстоит решить, сможет ли он сыграть. На данный момент он не покинул команду.

Матч Польша — Голландия состоится 18 ноября. Начало в 22.45 по московскому времени.

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