Левандовски может пропустить матч с Голландией из-за травмы

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски может пропустить матч Лиги наций со сборной Голландии, сообщает WP SportoweFakty.

По имеющейся информации, футболист получил мышечное повреждение в предыдущем матче против Италии (0:2). Несмотря на это, он провел матч в полном объеме. Теперь врачам команды предстоит решить, сможет ли он сыграть. На данный момент он не покинул команду.

Матч Польша — Голландия состоится 18 ноября. Начало в 22.45 по московскому времени.