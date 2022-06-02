Сборная Косово обыграла Кипр в первом туре Лиги наций

Сборная Косово на выезде обыграла Кипр в первом туре группового турнира Лиги наций — 2:0.

В составе Косово забили Валон Бериша и Эдон Жегрова.

Таким образом, косовары набрали 3 очка и лидируют в группу 2 лиги С. Киприоты — последние.

В следующем матче Косово сыграет с Грецией 5 июня. Кипр — с Северной Ирландией тоже 5 июня.

В еще одном матче Болгария дома сыграла вничью с Северной Македонией — 1:1.

В составе хозяев забил Кирил Десподов. У гостей отличился Милан Ристовски.

После первого тура группы 4 лиги С у команд по 1 очку. В следующем матче Северная Македония сыграет против Гибралтара 5 июня, Болгария — против Грузии тоже 5 июня.