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Сегодня, 21:00

Сборная Косово обыграла Кипр в первом туре Лиги наций

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Сборная Косово на выезде обыграла Кипр в первом туре группового турнира Лиги наций — 2:0.

В составе Косово забили Валон Бериша и Эдон Жегрова.

Таким образом, косовары набрали 3 очка и лидируют в группу 2 лиги С. Киприоты — последние.

В следующем матче Косово сыграет с Грецией 5 июня. Кипр — с Северной Ирландией тоже 5 июня.

В еще одном матче Болгария дома сыграла вничью с Северной Македонией — 1:1.

В составе хозяев забил Кирил Десподов. У гостей отличился Милан Ристовски.

После первого тура группы 4 лиги С у команд по 1 очку. В следующем матче Северная Македония сыграет против Гибралтара 5 июня, Болгария — против Грузии тоже 5 июня.

Лига наций C. Группа 2
02 июн, 19:00. AEK Arena (Ларнака)
Кипр
0:2
Косово
Голы
Бериша, 65 (0:1), Жегрова, 78 (0:2)
Кипр
Михаил Иоанну (Какуллис, 77) Гогич Панайоту Кириаку (Кателарис, 66) Артиматас Кастанос Антониу (Панайоту, 67) Сотириу Папулис (Питтас, 67) Тзионис (Лоизу, 71)
Косово
Мурич Алити Крюэзиу Фазлиджи Ррахмани Бериша (Дрешевич, 77) Идризи (Лошай, 70) Кастрати Рашица (Бютюки, 86) Жегрова Муричи
Предупреждения
Панайоту 90+3’  -  Кастрати 30’, Крюэзиу 36’, Лошай 80’, Дрешевич 90’
Судьи
Бризар (Франция)
Лига наций C. Группа 4
02 июн, 19:00. Ludogorets Arena (Разград)
Болгария
1:1
Македония
Голы
Десподов, 13 (1:0), Ристовски, 50 (1:1)
Болгария
Михайлов Турицов Христов Недялков Христов Крастев (Костадинов, 59) Неделев (Стефанов, 71) Десподов Миланов (Минчев, 87) Чочев Илиев (Минчев, 46)
Македония
Димитриевски Ашковски Муслиу Алиоски Велковски (Ристовски, 88) Эльмас Барди Чурлинов (Бабунски, 46) Ристовски (Николов, 72) Спировски (Бабунски, 72) Трайковски (Миовски, 46)
Предупреждения
Миланов 45’, Минчев 90+2’  -  Ашковски 64’, Эльмас 74’
Судьи
Пиньяр (Франция)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания
Португалия

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
Лига наций УЕФА
Сборная Болгарии по футболу
Сборная Кипра по футболу
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