Гол и передача Кварацхелии принесли Грузии победу над Гибралтаром в первом туре Лиги наций

Читать «СЭ» в

Сборная Грузии разгромила Гибралтар в первом туре группового турнира Лиги наций — 4:0. Матч проходил на стадионе «Динамо-Арена» в Тбилиси (Грузия).

В составе хозяев отличились Хвича Кварацхелия, Гурам Кашия, Георгис Микаутадзе и Валери Казаишвили. Бывший полузащитник «Рубина» также отличился голевой передачей.

Таким образом Грузия набрала 3 очка и возглавила лигу С после первого тура. Гибралтар — последний

В следующем матче грузины сыграют против Болгарии 5 июня. Гибралтар — с Северной Македонией тоже 5 июня.