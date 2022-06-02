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Гол и передача Кварацхелии принесли Грузии победу над Гибралтаром в первом туре Лиги наций

Читать «СЭ» в
Гол и передача Кварацхелии принесли Грузии победу над Гибралтаром в первом туре Лиги наций.
Фото Reuters

Сборная Грузии разгромила Гибралтар в первом туре группового турнира Лиги наций — 4:0. Матч проходил на стадионе «Динамо-Арена» в Тбилиси (Грузия).

В составе хозяев отличились Хвича Кварацхелия, Гурам Кашия, Георгис Микаутадзе и Валери Казаишвили. Бывший полузащитник «Рубина» также отличился голевой передачей.

Таким образом Грузия набрала 3 очка и возглавила лигу С после первого тура. Гибралтар — последний

В следующем матче грузины сыграют против Болгарии 5 июня. Гибралтар — с Северной Македонией тоже 5 июня.

Лига наций C. Группа 4
02 июн, 19:00. Boris Paichadze Dinamo Arena (Тбилиси)
Грузия
4:0
Гибралтар
Голы
Кварацхелия, 12 (1:0), Кашия, 33 (2:0), Микаутадзе, 87 (3:0), Казаишвили, 88 (4:0)
Грузия
Лория Какабадзе Хочолава Кашия (Кобахидзе, 63) Абурджания (Казаишвили, 63) Кварацхелия (Китейшвили, 63) Меквабишвили Чакветадзе (Квеквескири, 78) Лобжанидзе Цитаишвили (Гиорбелидзе, 40) Микаутадзе
Гибралтар
Коулинг Джолли (Муэли, 66) Бернарду Лопеш Аннесли (Валарино, 66) Уайсмэн Чиполина Ронан (Торилья, 46) Бритто Уокер (Эрнандес, 73) Кашаро Стич (Кумбс, 46)
Предупреждения
Чакветадзе 36’, Гиорбелидзе 44’  -  Джолли 32’, Бритто 36’, Кашаро 80’
Судьи
Крог (Дания)

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⚽ Футбол. Лига наций A
Испания
Португалия

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
Лига наций УЕФА
Сборная Гибралтара по футболу
Сборная Грузии по футболу
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