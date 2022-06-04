Конате вызван в сборную Франции вместо травмированного Варана
Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате вызван в сборную Франции вместо Рафаэля Варана («Манчестер Юнайтед»), сообщает пресс-служба национальной команды.
29-летний Варан покинул расположение команды из-за повреждения левого бедра, которое он получил в матче Лиги наций против Дании (1:2).
23-летний Конате впервые в карьере получил вызов в основную сборную Франции.
Французам предстоит провести еще три матча в Лиге наций в этом месяце: против Хорватии (6 и 13 июня) и Австрии (10 июня).
Новости