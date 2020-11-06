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Карапетян, Корян и Ароян вызваны в сборную Армении на матчи Лиги наций

18:36
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Сборная Армении определилась с составом команды на матчи Лиги наций, которые пройдут в ноябре.

Вызов получили три игрока из клубов РПЛ: Александр Карапетян, Вараздат Ароян (оба — «Тамбов») и Аршак Корян («Химки»).

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян не поможет национальной команде в связи с травмой.

15 ноября в Тбилиси сборная Армении сыграет с Грузией в матче Лиги наций, а 18 ноября встретится на Кипре с Северной Македонией.

Дополнительная информация:

https://www.ffa.am/ru/1604564320

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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