Карапетян, Корян и Ароян вызваны в сборную Армении на матчи Лиги наций
Сборная Армении определилась с составом команды на матчи Лиги наций, которые пройдут в ноябре.
Вызов получили три игрока из клубов РПЛ: Александр Карапетян, Вараздат Ароян (оба — «Тамбов») и Аршак Корян («Химки»).
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян не поможет национальной команде в связи с травмой.
15 ноября в Тбилиси сборная Армении сыграет с Грузией в матче Лиги наций, а 18 ноября встретится на Кипре с Северной Македонией.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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