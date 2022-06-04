Италия — Германия: составы команд на матч Лиги наций

Италия на своем поле примет Германию в матче группового этапа Лиги наций. Стали известны составы команд на эту встречу.

Италия: Доннарумма, Флоренци, Ачерби, Бастони, Бираги, Фраттези, Кристанте, Тонали, Политано, Скамакка, Пеллегрини.

Запасные: Краньо, Мерет, Калабрия, Побега, Луис Фелипе, Ричи, Ньонто, Димарко, Барелла, Манчини, Канчелльери, Распадори.

Германия: Нойер, Хенрикс, Зюле, Рюдигер, Керер, Горецка, Киммих, Сане, Мюллер, Гнабри, Вернер.

Запасные: Трапп, Бауманн, Раум, Та, Хаверц, Нмеча, Мусиала, Клостерманн, Хофманн, Брандт, Гюндоган, Шлоттербек.