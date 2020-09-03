Испания в добавленное время ушла от поражения в матче с Германией, Украина одолела Швейцарию
В матче Лиги наций Германия принимала Испанию. Испанцы смогли отыграться и спасти ничью уже на шестой добавленной ко второму тайму минуте — 1:1.
В другой матча лиги А Украина в упорной борьбе переиграла Швейцарию — 2:1.
Лига наций A
Группа 4
Германия — Испания — 1:1 (0:0)
Голы: Вернер, 51 (1:0). Хосе Гайя, 90+6 (1:1).
Германия: Трапп, Рюдигер, Зюле, Гозенс, Керер, Кроос, Гюндоган (Сердар, 74), Дракслер, Эмре Джан, Вернер (Кох, 90+1), Сане (Гинтер, 63).
Испания: де Хеа, Серхио Рамос, Карвахаль, Хосе Гайя, Хесус Навас (Фати, 46), Бускетс (Мерино, 57), Тиагу Алькантара, Руис (Оскар Родригес, 80), Родриго, Торрес.
Судья: Орсато (Италия).
3 сентября. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».
Украина — Швейцария — 2:1 (1:1)
Голы: Ярмоленко, 14 (1:0). Сеферович, 41 (1:1). Зинченко, 68 (2:1).
Украина: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Тымчик, Коноплянка (Яремчук, 54), Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Мораэс.
Швейцария: Зоммер, Родригес, Эльведи, Аканджи, Мбабу, Джака, Цубер (Штеффен, 46), Соу (Эбишер, 82), Варгас (Айети, 73), Сеферович, Эмболо.
Предупреждения: Эльведи, 59. Штеффен, 84. Тымчик, 86.
Судья: Экберг (Швеция).
3 сентября. Львов. Стадион «Арена Львов».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/N/nation-league/tables/