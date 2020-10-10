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Испания обыграла Швейцарию и упрочила лидерство в группе Лиги наций

10 октября 2020, 23:37
Лига наций. Испания — Швейцария — 1:0. Ансу Фати против Гранита Джаки. Фото Twitter
Лига наций. Испания — Швейцария — 1:0. Ансу Фати против Гранита Джаки. Фото Twitter
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Испания обыграла Швейцарию в матче 3-го тура группового турнира Лиги A в розыгрыше Лиги наций — 1:0. Единственный мяч провел Микель Оярсабаль на 14-й минуте.

В таблице группы 4 Испания упрочила лидерство: на ее счету 2 победы и 1 ничья и 7 очков. На 2 очка отстает Германия, одолевшая сегодня Украину 2:1.

Лига наций A

Группа 4

Испания — Швейцария — 1:0 (1:0)

Гол: Оярсабаль, 14.

Испания: де Хеа, Серхио Рамос, Хосе Гайя, Пау Торрес, Хесус Навас, Бускетс, Мерино, Ольмо (Каналес, 57), Оярсабаль (Морено, 73), Торрес (Эрнандес, 88), Фати (Траоре, 57).

Швейцария: Зоммер, Родригес, Шер, Видмер (Фернандес, 86), Бенито (Цубер, 81), Эльведи, Джака, Фройлер (Гавранович, 86), Соу (Варгас, 61), Мехмеди (Шачири, 60), Сеферович.

Предупреждения: Шер, 30. Мерино, 64. Фройлер, 75.

Судья: Али Палабыйык (Турция).

10 октября. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».

Испания — Швейцария

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/N/nation-league/tables/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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