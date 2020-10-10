Испания обыграла Швейцарию и упрочила лидерство в группе Лиги наций
Испания обыграла Швейцарию в матче 3-го тура группового турнира Лиги A в розыгрыше Лиги наций — 1:0. Единственный мяч провел Микель Оярсабаль на 14-й минуте.
В таблице группы 4 Испания упрочила лидерство: на ее счету 2 победы и 1 ничья и 7 очков. На 2 очка отстает Германия, одолевшая сегодня Украину 2:1.
Лига наций A
Группа 4
Испания — Швейцария — 1:0 (1:0)
Гол: Оярсабаль, 14.
Испания: де Хеа, Серхио Рамос, Хосе Гайя, Пау Торрес, Хесус Навас, Бускетс, Мерино, Ольмо (Каналес, 57), Оярсабаль (Морено, 73), Торрес (Эрнандес, 88), Фати (Траоре, 57).
Швейцария: Зоммер, Родригес, Шер, Видмер (Фернандес, 86), Бенито (Цубер, 81), Эльведи, Джака, Фройлер (Гавранович, 86), Соу (Варгас, 61), Мехмеди (Шачири, 60), Сеферович.
Предупреждения: Шер, 30. Мерино, 64. Фройлер, 75.
Судья: Али Палабыйык (Турция).
10 октября. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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https://www.sport-express.ru/football/N/nation-league/tables/