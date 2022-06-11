Сборная Болгарии попала в ДТП в Грузии. Один игрок госпитализирован с черепномозговой травмой

Игроки сборной Болгарии попали в ДТП в Тбилиси, сообщает телеканал Mtavari Arkhi.

По сведениям источника, ДТП с автобусами болгарских футболистов произошло в тот момент, когда они ехали из аэропорта в гостиницу. Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался во второй автобус.

В результате аварии пострадал полузащитник Тодор Неделев. Хавбек госпитализирован с тяжелой черепномозговой травмой и перенес операцию.

Матч Грузия — Болгария пройдет завтра, 12 июня и начнется в 19:00 (мск).