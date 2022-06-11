Бензема поддержал Гризманна: «Все великие игроки испытали это на себе: Зидан, Роналдо, Криштиану»

Нападающий сборной Франции Карим Бензема после ничьей с Австрией (1:1) в Лиге наций поддержал Антуана Гризманна. Форвард «Атлетико» не может забить за национальную команду в течение 6 игр.

«Я здесь не для того, чтобы обсуждать и оценивать кого-то. Мы все здесь, чтобы помогать всем игрокам, независимо от того, кто забивает. Важно то, что Антуан продолжает работать, и в какой-то момент он обязательно забьет, поэтому надеюсь на него, что он забьет в следующей игре или сделает результативную передачу. Хотя это не то, на что нужно смотреть в игре Антуана, он делает много, помогает команде, просто ему не хватает удачи. Все великие игроки испытали это на себе: Зидан, Роналдо, Криштиану Роналду. Он обязательно вернется и забьет. Гризманн должен продолжать помогать команде, как он это делает», — цитирует L'Equipe Бензема.

Сборная Франции набрала 2 очка и идет на последнем месте в группе. Австрия располагается на второй строчке с 4 очками.

Следующим соперником Австрии будет команда Дании, а Франция сыграет против Хорватии. Матчи состоятся 13 июня.