Пострадавшего в ДТП футболиста сборной Болгарии успешно прооперировали

Пострадавший в ДТП в Тбилиси футболист сборной Болгарии Тодор Неделев был успешно прооперирован, сообщается на сайте Болгарского футбольного союза.

В результате аварии игрок получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Футболиста оперативно прооперировали в одной из местных больниц. На данный момент он остается под наблюдением врачей.

Вчера, 10 июня, сборная Болгарии, прибывшая в Тбилиси на гостевой матч Лиги наций против команды Грузии, попала в ДТП. Команда направлялись на двух автобусах в отель, водитель одного не справился с управлением.