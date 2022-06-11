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Сегодня, 12:23

Пострадавшего в ДТП футболиста сборной Болгарии успешно прооперировали

Виктория Кравченко
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Пострадавший в ДТП в Тбилиси футболист сборной Болгарии Тодор Неделев был успешно прооперирован, сообщается на сайте Болгарского футбольного союза.

В результате аварии игрок получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Футболиста оперативно прооперировали в одной из местных больниц. На данный момент он остается под наблюдением врачей.

Вчера, 10 июня, сборная Болгарии, прибывшая в Тбилиси на гостевой матч Лиги наций против команды Грузии, попала в ДТП. Команда направлялись на двух автобусах в отель, водитель одного не справился с управлением.

Лига наций УЕФА
Сборная Болгарии по футболу
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