Португалия вырвала победу у Хорватии

Сборная Португалии обыграла Хорватию в групповом турнире Лиги наций (3:2). Победный гол на 90-й минуте забил Рубен Диаш.

За хорватскую команду сыграли защитник «Зенита» Деян Ловрен и полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Хорваты заняли третье место в группе, а португальцы — второе, поэтому в следующем розыгрыше турнира они вновь сыграют в Лиге A.

Лига наций A

Группа 3

Хорватия — Португалия — 2:3 (1:0)

Голы: Ковачич, 29 (1:0). Рубен Диаш, 52 (1:1). Жоау Феликс, 60 (1:2). Ковачич, 65 (2:2). Рубен Диаш, 90 (2:3).

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Шкорич, Брадарич, Рог, Модрич, Пашалич (Брекало, 64), Ковачич (Башич, 90+1), Перишич, Влашич (Оршич, 83).

Португалия: Руй Патрисиу, Семеду, Рубен Диаш, Рубен Семеду, Мариу Руй (Жоау Канселу, 71), Данилу Перейра (Сержиу Оливейра, 77), Жоау Моутинью, Бруну Фернандеш (Тринкан, 46), Жоау Феликс (Бернарду Силва, 71), Криштиану Роналду, Жота (Паулинью, 77).

Предупреждения: Рог, 23. Криштиану Роналду, 54. Перишич, 57.

Удаление: Рог, 51.

Судья: Оливер (Англия).

17 ноября. Сплит. Стадион «Полюд''.