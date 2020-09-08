Холанн забил 19 голов в 20 матчах в 2020 году. Его вообще можно остановить?

Нападающий сборной Норвегии Эрлин Холанн сделал дубль в матче Лиги наций против Северной Ирландии — 5:1. 20-летний форвард в 2020 году демонстрирует впечатляющую статистику: в 20 официальных матчах он забил 19 голов.

В январе 2020 года Холанн перешел в дортмундскую «Боруссию» и в первых четырех играх забил 8 мячей. Всего в составе желто-черных он отличился 16 раз в 18 встречах. За сборную Норвегии он забил 3 мяча в 2 играх (еще один — в матче с Австрией, 1:2).