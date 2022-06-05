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Сегодня, 08:21

Хавбек сборной Венгрии оценил победу над Англией в Лиге наций

Виктория Кравченко
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Полузащитник сборной Венгрии Доминик Собослаи прокомментировал победу команды над Англией (1:0) в Лиге наций.

«Снова доказали, что у нас команда, которая может сражаться с любым соперником. Если мы отдаем все силы, то можем добиться чего угодно, даже победы над Англией», — цитирует игрока сайт УЕФА.

Во втором туре Лиги наций сборная Англии встретится с Германией, а Венгрия сыграет с против Италии. Матчи состоятся 7 июня, начало — в 21.45 (мск).

Доминик Собослаи
Сборная Англии по футболу
Сборная Венгрии по футболу
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