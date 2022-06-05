Хавбек сборной Венгрии оценил победу над Англией в Лиге наций

Полузащитник сборной Венгрии Доминик Собослаи прокомментировал победу команды над Англией (1:0) в Лиге наций.

«Снова доказали, что у нас команда, которая может сражаться с любым соперником. Если мы отдаем все силы, то можем добиться чего угодно, даже победы над Англией», — цитирует игрока сайт УЕФА.