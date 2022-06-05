Пеллегрини считает, что Италия была сплоченной командой в матче с Германией

Полузащитник сборной Италии Лоренцо Пеллегрини подвел итоги матча Лиги наций против Германии (1:1). 25-летний хавбек стал автором единственного гола итальянцев.

«Мы знали, что это будет сложный матч. Мы были сплоченной командой против такого сильного соперника, как сборная Германии. Мы должны дать этой молодежи шанс, есть много ребят, которые готовы отдать все силы», — приводит слова Пеллегрини официальный сайт УЕФА.

Во втором туре Лиги наций итальянцы сыграют с Венгрией, а немцы — с Англией. Оба матча состоятся 7 июня и начнутся в 21.45 (мск).