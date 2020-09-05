Грузия с Кварацхелией и Кверквелией обыграла Эстонию, Люксембург с Тиллем победил Азербайджан

Грузия обыграла Эстонию в матче Лиги наций C — 1:0. Единственный мяч провел бывший нападающий «Ростова» Ника Качарава. Также в составе победителей на поле появились защитник «Ротора» Соломон Кверквелия и хавбек «Рубина» Хвича Кварацхелия.

Также в игре приняли участие бывшие футболисты ряда российских клубов: грузины Георгий Лория («Крылья Советов», «Анжи»), Джаба Канкава («Алания»), Торнике Окриашвили («Краснодар») и эстонцы Сергей Зенев («Торпедо») и Константин Васильев («Амкар»).

В другой встрече Люксембург одолел Азербайджан — 2:1. В стартовом составе люксембуржцев появился хавбек «Уфы» Оливье Тилль. За азербайджанцев сыграли экс-защитник «Анжи» Бадави Гусейнов и бывший форвард «Зенита», «Рубина», «Крыльев Советов» и «Динамо» Рамиль Шейдаев.

Еще в одной игре Черногория, в атаке которой вышел еще один экс-нападающий «Динамо» Фатош Бечирай, взяла верх над Кипром — 2:0.

Лига наций C

Группа 1

Азербайджан — Люксембург — 1:2 (1:0)

Голы: Шейдаев, 43 (1:0). Кривоцюк, 48 — в свои ворота (1:1). Родригеш, 72 — с пенальти (1:2).

Азербайджан: Балаев, Б.Гусейнов, Медведев, Мустафазаде, Халилзаде (Абдуллаев, 77), Кривоцюк, Гараев, Алескеров (Нагиев, 67), Джамалов, Шейдаев (Дадашов, 59), Эмрели.

Люксембург: Мори, Селимович, Карлсон, Герсон, Янс, Мартинс Перейра, В.Тилль (Скендерович, 90+1), О.Тилль (Синани, 58), Баррейро, Девилль (Бенси, 52), Родригеш.

Предупреждения: Халилзаде, 63. Нагиев, 72. Гараев, 90+2.

Удаление: Эмрели, 26.

Судья: Кавана (Англия).

5 сентября. Баку. Стадион Олимпийский.

Кипр — Черногория — 0:2 (0:0)

Голы: Йоветич, 60 (0:1). Йоветич, 73 (0:2).

Кипр: Кириакидис, Уилер, Лаифис, Каро, Кусулос, Кастанос, Христофи (Лоизу, 63), Илиа (Сотириу, 78), Антониу, Питтас, Ционис (Авраам, 85).

Черногория: Миятович, Савич, Вуячич, Распопович, Марушич, Бакич, Косович (Исламович, 57), Вукчевич (Шчекич, 75), Хакшабанович, Бечирай (Йоветич, 46), Больевич.

Предупреждения: Бакич, 33. Антониу, 53. Каро, 54. Савич, 54. Больевич, 55. Илиа, 66. Сотириу, 88. Шчекич, 90+2.

Судья: Осмерс (Германия).

5 сентября. Никосия. Стадион ГСП.

Группа 2

Эстония — Грузия — 0:1 (0:1)

Гол: Качарава, 32.

Эстония: Хейн, Тенисте, Тамм, Метс, Ярвелайд, Васильев (Айнсалу, 86), Кяйт, Крейда, Тунев (Лийвак, 71), Зенев (Аньер, 72), Ойямаа.

Грузия: Лория, Кверквелия, Какабадзе, Хочолава, Канкава, Квеквескири, Джигаури, Окриашвили, Чакветадзе (Квилитая, 78), Кварацхелия (Абурджания, 90+2), Качарава (Лобжанидзе, 68).

Предупреждения: Зенев, 29. Метс, 51. Качарава, 52. Ойямаа, 53. Канкава, 90+4.

Судья: Румшас (Литва).

5 сентября. Таллин. Стадион «А Ле Кок Арена».