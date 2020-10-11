Греция одолела Молдавию в Лиге наций D, Словения победила Косово
Сборная Греции одержала победу над Молдавией в матче группового турнира Лиги наций D — 2:0. В другой игре группы 3 Словения с минимальным счетом одолела Косово — 1:0.
На счету греков и словенцев по 7 очков, у косоваров и молдаван — по 1.
Лига наций C
Группа 3
Греция — Молдавия — 2:0 (1:0)
Голы: Бакасетас, 45+3 — с пенальти (1:0). Манталос, 51 (2:0).
Нереализованный пенальти: Милинчяну, 89 (вратарь)
Греция: Влаходимос, Тзавеллас, Хатзидиакос (Рота, 69), Яннулис, Сварнас, Зека, Курбелис (Бухалакис, 83), Манталос (Фортунис, 70), Бакасетас, Павлидис (Фунтас, 83), Лимниос (Пелкас, 76).
Молдавия: Намашко, Армаш, Посмак, Рябчук, Мудрак, Ионицэ (Раку, 76), Рацэ (Марандичи, 66), Кочук, Плэтикэ, Николаэску (Милинчяну, 58), Каймаков (Епуряну, 46).
Предупреждения: Каймаков, 17. Николаэску, 57. Армаш, 64. Рота, 88. Фортунис, 90+4. Раку, 90+4.
Удаление: Посмак, 45+1.
Судья: Хиглер (Голландия).
11 октября. Афины. Стадион «Спирос Луис».
Косово — Словения — 0:1 (0:1)
Гол: Вучкич, 22.
Косово: Мурич, Алити, Хадергьонай, Пакарада, Дрешевич, Бериша, Шала (Муслия, 84), Целина, Зенели (Кастрати, 78), Кололли (Рашани, 83), Жегрова (Хасани, 89).
Словения: Облак, Мевля, Блажич, Стоянович, Балковец, Реп (Бохар, 55), Вучкич (Крамер, 85), Куртич, Вербич (Скубиц, 75), Ловрич (Ветрих, 86), Бийол.
Предупреждения: Стоянович, 35. Пакарада, 76. Рашани, 89.
Судья: Мэдли (Англия).
11 октября. Приштина. Стадион «Фадиль Вокри».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/N/nation-league/tables/