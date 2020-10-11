Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Греция одолела Молдавию в Лиге наций D, Словения победила Косово

11 октября 2020, 23:46
Теги:

Сборная Греции одержала победу над Молдавией в матче группового турнира Лиги наций D — 2:0. В другой игре группы 3 Словения с минимальным счетом одолела Косово — 1:0.

На счету греков и словенцев по 7 очков, у косоваров и молдаван — по 1.

Лига наций C

Группа 3

Греция — Молдавия — 2:0 (1:0)

Голы: Бакасетас, 45+3 — с пенальти (1:0). Манталос, 51 (2:0).

Нереализованный пенальти: Милинчяну, 89 (вратарь)

Греция: Влаходимос, Тзавеллас, Хатзидиакос (Рота, 69), Яннулис, Сварнас, Зека, Курбелис (Бухалакис, 83), Манталос (Фортунис, 70), Бакасетас, Павлидис (Фунтас, 83), Лимниос (Пелкас, 76).

Молдавия: Намашко, Армаш, Посмак, Рябчук, Мудрак, Ионицэ (Раку, 76), Рацэ (Марандичи, 66), Кочук, Плэтикэ, Николаэску (Милинчяну, 58), Каймаков (Епуряну, 46).

Предупреждения: Каймаков, 17. Николаэску, 57. Армаш, 64. Рота, 88. Фортунис, 90+4. Раку, 90+4.

Удаление: Посмак, 45+1.

Судья: Хиглер (Голландия).

11 октября. Афины. Стадион «Спирос Луис».

Косово — Словения — 0:1 (0:1)

Гол: Вучкич, 22.

Косово: Мурич, Алити, Хадергьонай, Пакарада, Дрешевич, Бериша, Шала (Муслия, 84), Целина, Зенели (Кастрати, 78), Кололли (Рашани, 83), Жегрова (Хасани, 89).

Словения: Облак, Мевля, Блажич, Стоянович, Балковец, Реп (Бохар, 55), Вучкич (Крамер, 85), Куртич, Вербич (Скубиц, 75), Ловрич (Ветрих, 86), Бийол.

Предупреждения: Стоянович, 35. Пакарада, 76. Рашани, 89.

Судья: Мэдли (Англия).

11 октября. Приштина. Стадион «Фадиль Вокри».

Косово — Словения
Греция — Молдавия

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/N/nation-league/tables/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир