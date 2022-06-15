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Сегодня, 00:51

Гоздог после разгрома Англии назвал, в чем сила сборной Венгрии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник сборной Венгрии Даниель Гоздог прокомментировал победу над Англией (4:0) в Лиге наций.

«Мы очень счастливы. Для нас это был очень важный результат. Мы провели очень хорошую игру и заслужили этот результат. Нам нужно было хорошо защищаться в начале, но затем прибавили в игре и стали более уверенными.

Наша самая большая сила в том, что мы играем как команда. Мы очень сильная единица. Это сложная группа, но мы очень хорошо поработали, чтобы быть первыми. Мы надеемся, что это может продолжаться", — цитирует пресс-служба УЕФА Гоздога.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Венгрии по футболу
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