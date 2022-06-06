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Сегодня, 21:58

Манчини оценил дебют 18-летнего форварда в составе сборной Италии

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал игру нападающего Уилфрида Гнонто в матче Лиги наций против Германии (1:1).

«Он мальчик, ему 18 лет, и на него не следует оказывать слишком большое давление. Он должен расти спокойно. Для своего возраста он играет в футбол, так, как не могут другие. И Уилфрид очень быстр. Его лучшая роль — второй нападающий, но он также может играть на фланге», — цитирует Манчини TuttoMercatoWeb.

18-летний Гнонто дебютировал в составе сборной Италии. В текущем сезоне он провел за «Цюрих» 36 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

Роберто Манчини
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Италии по футболу
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