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Сегодня, 21:01

Модрич проведет 150-й матч за сборную Хорватии

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Матч против Франции в групповом турнире Лиги наций станет для полузащитника сборной Хорватии Луки Модрича 150-м в составе национальной команды.

36-летний хавбек является рекордсменом своей сборной по количеству проведенных матчей. Вторым в списке идет, завершивший карьеру защитник Дарио Срна (134 матча). Третий — вратарь Стипе Плетикоса (114 матчей).

Из действующих футболистов больше 100 матчей провел полузащитник Иван Перишич (113 матчей).

Модрич дебютировал за национальную команду в 2006 году и забил с тех пор 21 гол.

В составе сборной Хорватии он становился вице-чемпионом мира в 2018 году.

Лука Модрич
Футбол
Сборная Хорватии по футболу
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