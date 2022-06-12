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Манчини о матче с Англией: «В первом тайме у нас было три момента, которые обязательно нужно реализовывать»

Главный тренер сборной Италии прокомментировал ничью с Англией в матче Лиги наций
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвел итоги матча группового этапа Лиги наций против сборной Англии (0:0).

«Возможно, у нас было больше моментов, чем у них, но в целом игра была равная. Соперник провел хороший матч.

Мы должны действовать намного лучше, особенно в атаке, мы должны забивать голы. В первом тайме у нас было три момента, которые обязательно нужно было реализовывать. Но это часть пути роста парней», — цитирует тренера Football Italia.

Матч прошел без болельщиков, так как Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес дисциплинарное наказание Английской футбольной ассоциации из-за беспорядков на лондонском стадионе «Уэмбли» и вокруг него во время финала чемпионата Европы.

Роберто Манчини
Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Италии по футболу
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