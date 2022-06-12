Манчини о матче с Англией: «В первом тайме у нас было три момента, которые обязательно нужно реализовывать»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвел итоги матча группового этапа Лиги наций против сборной Англии (0:0).

«Возможно, у нас было больше моментов, чем у них, но в целом игра была равная. Соперник провел хороший матч.

Мы должны действовать намного лучше, особенно в атаке, мы должны забивать голы. В первом тайме у нас было три момента, которые обязательно нужно было реализовывать. Но это часть пути роста парней», — цитирует тренера Football Italia.

Матч прошел без болельщиков, так как Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес дисциплинарное наказание Английской футбольной ассоциации из-за беспорядков на лондонском стадионе «Уэмбли» и вокруг него во время финала чемпионата Европы.