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11 июня, 23:56

Криштиану Роналду пропустит матч сборной Португалии в Лиге наций против Швейцарии

Иван Шитик
Корреспондент
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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не примет участия в предстоящем матче Лиги наций против Швейцарии.

«Дело не в физическом состоянии Криштиану, а в управлении командой», — цитирует главного тренера Португалии Фернанду Сантуша А Bola.

Роналду, который является лучшим бомбардиром в истории на уровне национальных команд (117 голов) не будет играть за Португалию до сентября, когда возобновится Лига наций.

5 июня 37-летний Роналду оформил дубль в игре Лиги наций со Швейцарией (4:0) в Лиссабоне.

Криштиану Роналду
Сборная Португалии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Фернанду Сантуш
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