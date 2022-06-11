Криштиану Роналду пропустит матч сборной Португалии в Лиге наций против Швейцарии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не примет участия в предстоящем матче Лиги наций против Швейцарии.

«Дело не в физическом состоянии Криштиану, а в управлении командой», — цитирует главного тренера Португалии Фернанду Сантуша А Bola.

Роналду, который является лучшим бомбардиром в истории на уровне национальных команд (117 голов) не будет играть за Португалию до сентября, когда возобновится Лига наций.

5 июня 37-летний Роналду оформил дубль в игре Лиги наций со Швейцарией (4:0) в Лиссабоне.