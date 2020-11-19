Фоуден: «Будущее сборной Англии выглядит радужно»

Полузащитник сборной Англии Фил Фоуден после победы над Исландией в Лиге наций (4:0) отметил недостаток болельщиков на трибунах. В этой встрече 20-летний англичанин оформил дубль.

— Думаю, в первом тайме мы начали несколько вяло, но в итоге добились своего, — цитирует пресс-служба УЕФА Фоудена. — Результат отличный. Было бы лучше, если бы эту радость могли с нами разделить болельщики на трибунах. Первые голы за сборную Англии для меня значат очень много.

Конкуренция за место в сборной серьезная. Все показывают хороший футбол, поэтому, когда получаешь шанс, стараешься проявить себя с самой лучшей стороны. Команду пополнило много молодых и талантливых игроков, поэтому будущее выглядит радужно. Я очень рад, что играю в этой великолепной команде.

Мы были разочарованы результатом матча с Бельгией, хотя, я считаю, что мы сыграли хорошо. Надо думать позитивно и смотреть вперед. Сегодня все было отлично.