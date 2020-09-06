Финляндия на выезде обыграла Ирландию

Сборная Ирландии уступила команде Финляндии (0:1) в матче второго тура четвертой группы дивизиона В Лиги наций. Единственный мяч на 64-й минуте забил Фредрик Йенсен.

Финляндия набрала три очка и занимает второе место. У Ирландии одно очко и третья позиция.

Лига наций В

Группа 4

2-й тур

Ирландия — Финляндия — 0:1 (0:0)

Гол: Йенсен, 64.

Ирландия: Рэндолф, Стивенс, Даффи, Доэрти, Иган, Брэйди, Артер, О`Дауда (Робинсон, 59), Молумби, Конноли (Макклин, 77), Ида (Макголдрик, 66).

Финляндия: Храдецки, Ояла, Алхо, О`Шонесси, Хямяляйнен (Уронен, 79), Вяйсянен, Спарв, Камара, Тэйлор, Пукки (Карьялайнен, 90), Похьянпало (Йенсен, 63).

Предупреждения: Молумби, 66. Артер, 86. О`Шонесси, 89.

Судья: Мареска (Италия).

6 сентября. Дублин. Стадион «Авива».