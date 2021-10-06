Фанакен считает, что Бельгии пора показать свою силу и завоевать трофей
Ханс Фанакен: «Пора Бельгии показать свою силу и завоевать трофей»
20:26
Полузащитник сборной Бельгии Ханс Фанакен поделился ожиданиями от финального турнира Лиги наций.
«Пора уже показать свою силу и завоевать какой-нибудь трофей, — цитирует Фанакена сайт УЕФА. — Для этого поколения игроков Лига наций — не последний шанс. Вместе мы поиграем еще пару-тройку лет. Лига наций — новый турнир, у него есть свои преимущества. Что касается меня самого, я действительно могу играть на разных позициях, но мне все равно, какую роль исполнять на поле».
В полуфинале Бельгия 7 октября сыграет со сборной Франции. Начало в 21.45 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030759--belgium-vs-france/
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