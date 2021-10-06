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Лукаку хочет выиграть трофей со сборной Бельгии

Ромелу Лукаку: «Хочу выиграть какой-то турнир со сборной Бельгии»
19:06
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Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от финального турнира Лиги наций.

«Хочу побеждать каждый раз, когда играю за сборную, — цитирует Лукаку сайт УЕФА. —  И выиграть наконец какой-то турнир. В последние годы мы удачно начинали турниры, от команды всегда многого ждали. На Евро-2016 блеснуть не вышло. На чемпионате мира-2018 в России дела шли получше, удалось занять третье место. Теперь надо проявить себя в Лиге наций, чтобы выйти на пик к ЧМ-2022».

В полуфинале Бельгия 7 октября сыграет со сборной Франции. Начало в 21.45 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030759--belgium-vs-france/

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