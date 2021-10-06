Лукаку хочет выиграть трофей со сборной Бельгии

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от финального турнира Лиги наций.

«Хочу побеждать каждый раз, когда играю за сборную, — цитирует Лукаку сайт УЕФА. — И выиграть наконец какой-то турнир. В последние годы мы удачно начинали турниры, от команды всегда многого ждали. На Евро-2016 блеснуть не вышло. На чемпионате мира-2018 в России дела шли получше, удалось занять третье место. Теперь надо проявить себя в Лиге наций, чтобы выйти на пик к ЧМ-2022».

В полуфинале Бельгия 7 октября сыграет со сборной Франции. Начало в 21.45 по московскому времени.