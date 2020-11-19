Фабяньски: «Пенальти Депай исполнил идеально»
05:13
Вратарь сборной Польши Лукаш Фабяньски после поражения от Голландии (1:2) в Лиге наций отметил, что его команда сыграла лучше чем против Италии несколько дней назад.
— Какая сборная Польши настоящая? Та, которая играла с Италией? Или сегодняшняя? Хочется верить, что второй вариант, — цитирует пресс-служба УЕФА Фабяньски. — Мы улучшили свою игру, и это положительный момент. Пенальти Депай исполнил идеально. Я сумел среагировать, но удар был безупречный.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030121--poland-vs-netherlands/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю