Защитник сборной Хорватии и «Зенита» Деян Ловрен подвел итоги матча Лиги наций против Португалии (1:4).

— Это была не та Хорватия, которую я знаю, — приводит слова Ловрена официальный сайт УЕФА. — Мы позволяли им делать все, что они хотели. В нашей игре не было агрессии: в первом тайме счет должен был быть 4:0. Не знаю, в чем причина, но это не хорошо.

Нам нужно понять, что мы сделали не так. Если мы снова сыграем так, ничего не получится. Если кто-то почувствует усталость, он должен сказать и пропустить матч с Францией. У нас достаточно хороших игроков на скамейке запасных.