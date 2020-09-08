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Джорджо Кьеллини: «Италия выступает на высоком уровне последние два года»

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Джорджо Кьеллини. Фото УЕФА
Джорджо Кьеллини. Фото УЕФА
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Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини прокомментировал победу над Голландией в матче Лиги наций — 2:1.

— Мы хорошо подготовились к этой игре и выступаем на высоком уровне последние два года, — цитирует RAI Sport Кьеллини. — После нескольких месяцев изоляции и странного лета было нелегко вернуться на правильный путь. Мы выиграли у отличной команды и заслужили забить еще несколько голов.

В конце мы подустали, но хорошо защищались, потому что это тоже часть игры и иногда приходится напрячься.

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