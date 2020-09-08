Джорджо Кьеллини: «Италия выступает на высоком уровне последние два года»

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини прокомментировал победу над Голландией в матче Лиги наций — 2:1.

— Мы хорошо подготовились к этой игре и выступаем на высоком уровне последние два года, — цитирует RAI Sport Кьеллини. — После нескольких месяцев изоляции и странного лета было нелегко вернуться на правильный путь. Мы выиграли у отличной команды и заслужили забить еще несколько голов.

В конце мы подустали, но хорошо защищались, потому что это тоже часть игры и иногда приходится напрячься.