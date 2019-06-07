Джордан Хендерсон: "Играть после финала Лиги чемпионов было тяжело"

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон после поражения от Голландии в 1/2 финала Лиги нациий (1:3) признался, что ему было сложно после финала лиги чемпионов. По его мнению, англичанам не повезло с офсайдом.

– Мы пропустили два глупых гола, – цитирует пресс-служба УЕФА Хендерсона. – Очевидно, что нам не повезло в моменте с офсайдом. Это был отличный момент, чтобы забить. Мы были на высоте, и в последние 10-15 минут я чувствовал, что мы все контролируем и можем выиграть матч. Но затем в дополнительное время мы пропустили два гола на ровном месте.

Играть после финала Лиги чемпионов было тяжело. Физически, морально, эмоционально я был истощен после той игры, потребовалось несколько дней, чтобы подготовиться к этому матчу. Другие ребята тренировались несколько недель, чтобы подготовиться к этой встрече, и они заслужили играть. У нас отличная команда, и мы должны использовать это.

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