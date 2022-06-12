Де Йонг: «Результат матча со сборной Польши несколько разочаровывающий»

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг подвел итоги матча Лиги наций против Польши (2:2).

«Результат в итоге несколько разочаровывающий. Играя дома, ты всегда стремишься победить. В концовке мы могли вырвать три очка. Порадовал командный дух и то, как мы бросились отыгрываться», — приводит слова де Йонга официальный сайт УЕФА.

Голландцы уступали по ходу матча со счетом 0:2, но смогли сравнять счет. Более того, в концовке встречи хозяева поля получили право на пенальти, однако Мемфис Депай промахнулся с 11-метровой отметки.

Нидерланды набрали 7 очков и занимают первое место в группе 4. Польша осталась на третьей строчке (4 очка).