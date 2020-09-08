Дания и Англия сыграли вничью, Бельгия разгромила Исландию

Завершились матчи второго тура во второй группе дивизиона А Лиги наций.

Сборные Дании и Англии сыграли вничью (0:0). Сборная Бельгии уверенно победила команду Исландии (5:1). Дубль в составе победителей сделал Миши Батшуайи.

Лига наций А

Группа 2

2-й тур

Дания — Англия — 0:0

Дания: Шмайхель, Йергенсен, А.Кристенсен, Васс, Дилэйни, Эриксен, Нергор (Хейбьерг, 73), Поульсен, Брэйтуэйт (Кьер, 82), Дольберг (Фальк, 76), Сков.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Коади, Гомес, Александр-Арнолд (Мэйтланд-Найлс, 86), Дайер, Райс, Санчо (Маунт, 60), Филлипс (Грилиш, 76), Кейн, Стерлинг.

Предупреждение: Брэйтуэйт, 52.

Судья: Ковач (Румыния).

8 сентября. Копенгаген. Стадион «Паркен».

Бельгия — Исландия — 5:1 (2:1)

Голы: Х.Фридьонссон, 11 (0:1). Витсель, 13 (1:1). Батшуайи, 17 (2:1). Мертенс, 50 (3:1). Батшуайи, 69 (4:1). Доку, 80 (5:1).

Бельгия: Кастелс (Миньоле, 55), Фертонген, Алдервейрелд, Менье, Денайер, Витсель, Де Брейне (Ванакен, 81), Т.Азар (Версхарен, 65), Мертенс, Батшуайи, Доку.

Исландия: Кристинссон, Эюйольфссон, Фьолусон, Скуласон, Херманнссон, Бьяднасон, Пальссон, Гвюдмундссон, Сигурдссон (Андерсон, 72), Балдурссон (Халльфредссон, 54), Х.Фридьонссон (Бедварссон, 70).

Предупреждение: Херманнссон, 12.

Судья: Рачковски (Польша).

8 сентября. Брюссель. Стадион «Король Бодуэн».