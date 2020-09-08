Дания и Англия сыграли вничью, Бельгия разгромила Исландию
Завершились матчи второго тура во второй группе дивизиона А Лиги наций.
Сборные Дании и Англии сыграли вничью (0:0). Сборная Бельгии уверенно победила команду Исландии (5:1). Дубль в составе победителей сделал Миши Батшуайи.
Лига наций А
Группа 2
2-й тур
Дания — Англия — 0:0
Дания: Шмайхель, Йергенсен, А.Кристенсен, Васс, Дилэйни, Эриксен, Нергор (Хейбьерг, 73), Поульсен, Брэйтуэйт (Кьер, 82), Дольберг (Фальк, 76), Сков.
Англия: Пикфорд, Триппьер, Коади, Гомес, Александр-Арнолд (Мэйтланд-Найлс, 86), Дайер, Райс, Санчо (Маунт, 60), Филлипс (Грилиш, 76), Кейн, Стерлинг.
Предупреждение: Брэйтуэйт, 52.
Судья: Ковач (Румыния).
8 сентября. Копенгаген. Стадион «Паркен».
Бельгия — Исландия — 5:1 (2:1)
Голы: Х.Фридьонссон, 11 (0:1). Витсель, 13 (1:1). Батшуайи, 17 (2:1). Мертенс, 50 (3:1). Батшуайи, 69 (4:1). Доку, 80 (5:1).
Бельгия: Кастелс (Миньоле, 55), Фертонген, Алдервейрелд, Менье, Денайер, Витсель, Де Брейне (Ванакен, 81), Т.Азар (Версхарен, 65), Мертенс, Батшуайи, Доку.
Исландия: Кристинссон, Эюйольфссон, Фьолусон, Скуласон, Херманнссон, Бьяднасон, Пальссон, Гвюдмундссон, Сигурдссон (Андерсон, 72), Балдурссон (Халльфредссон, 54), Х.Фридьонссон (Бедварссон, 70).
Предупреждение: Херманнссон, 12.
Судья: Рачковски (Польша).
8 сентября. Брюссель. Стадион «Король Бодуэн».