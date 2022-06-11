Юльманн: «Мы увидели матч между двумя равными командами»

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн прокомментировал поражение от Хорватии (0:1) в матче Лиги наций.

«Мы победили в двух гостевых встречах с Францией и Австрией. Считаю, сегодня мы увидели матч между двумя равными командами. В понедельник нам в первую очередь будут нужны игроки, у которых будут силы бежать. Это главная задача. Посмотрим, как все сложится», — цитирует пресс-служба УЕФА Юльманна.

Дания с 6 очками лидирует в турнирной таблице своей группы. Сборная Хорватии набрала первые очки и поднялась на третье место.

В следующем туре Лиги наций сборная Дании сыграет против Австрии, а Хорватия встретится с Францией. Игры пройдут 13 июня.