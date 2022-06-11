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Сегодня, 02:56

Юльманн: «Мы увидели матч между двумя равными командами»

Юльманн прокомментировал поражение от Хорватии
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн прокомментировал поражение от Хорватии (0:1) в матче Лиги наций.

«Мы победили в двух гостевых встречах с Францией и Австрией. Считаю, сегодня мы увидели матч между двумя равными командами. В понедельник нам в первую очередь будут нужны игроки, у которых будут силы бежать. Это главная задача. Посмотрим, как все сложится», — цитирует пресс-служба УЕФА Юльманна.

Дания с 6 очками лидирует в турнирной таблице своей группы. Сборная Хорватии набрала первые очки и поднялась на третье место.

В следующем туре Лиги наций сборная Дании сыграет против Австрии, а Хорватия встретится с Францией. Игры пройдут 13 июня.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2034480--denmark-vs-croatia/
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