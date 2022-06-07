Далич — о ничьей с Францией: «Возможно, мы могли бы добиться и большего»
Далич считает, что сборная Хорватии могла добиться большего в матче с Францией
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги матча Лиги наций против Франции (1:1).
«Наши парни проявили характер и добились ничьей. Возможно, мы могли бы добиться и большего. Игроки неизменно выкладываются полностью в матчах за сборную. Они снова это продемонстрировали. К следующему матчу мы внесем некоторые изменения. Майер и Брекало отыграли много времени в двух матчах», — приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.
После этого матча Хорватия и Франция имеют по одному очку и занимают 3-4 места в группе 1 лиги А.
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