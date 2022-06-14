Далич: «После ЧМ-2018 у Хорватии были комплексы в матчах с Францией»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги матча Лиги наций против Франции (1:0).

«Это первая победа Хорватии над Францией в десяти матчах. Мы очень счастливы, мы играли очень хорошо и сумели не пропустить. Это, несомненно, одна из моих лучших побед. После поражения от Австрии у немногих команд хватило бы ресурсов, чтобы прийти в себя. Только те, у кого есть гордость и характер, могут это сделать. После чемпионата мира у нас, несомненно, были комплексы против Франции. Выигрывать у чемпионов мира на их поле — это невероятно», — приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.

Хорватия с 7 очками поднялась на второе место в группе, Франция с 2 очками осталась на последней строчке.

Сборная Хорватии в финале ЧМ-2018 уступила Франции со счетом 2:4.