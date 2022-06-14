Дешам: «Статус чемпиона мира не принесет Франции побед»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча Лиги наций против Хорватии (0:1).

«Мы столкнулись с очень хорошей командой, у которой было больше динамики, чем у нас. Наш статус чемпионов мира не принесет нам побед. У нас был очень трудный июнь. У нас не было достаточно энергии или сил против команд, у которых их было больше. Нам не везло, но прежде всего нам не хватало свежести», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Франция с 2 очками занимает последнее место в группе, Хорватия с 7 очками — на второй строчке. После этого поражения французы потеряли шансы защитить титул чемпионов Лиги наций.