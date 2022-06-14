Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени подвел итоги матча Лиги наций против Хорватии (0:1).

«Несомненно, когда на старте турнира у нас были другие амбиции. Но не стоит беспокоиться. Мы выступили не очень хорошо, и мы обязаны делать это лучше в футболке сборной Франции. Мы должны работать. Тренер хотел проверить некоторые вещи. Есть смягчающие обстоятельства, даже если мы не ищем оправданий. Не нужно паниковать, мы станем лучше в следующем окне матчей сборных», — приводит слова Тчуамени официальный сайт УЕФА.

Франция с 2 очками занимает последнее место в группе, Хорватия с 7 очками — на второй строчке. После этого поражения французы потеряли шансы защитить титул чемпионов Лиги наций.